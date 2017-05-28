Eşine kızdı otomobili denize attı

İstanbul Sarıyer'de park halindeki otomobil içerisinde eşiyle tartışan Ayşe K., tartışmanın büyümesi üzerine otomobili denize attı. Olay sonrası evine giden Ayşe K., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de park halindeki otomobil içerisinde eşiyle tartışan Ayşe K., tartışmanın büyümesi üzerine otomobili denize attı. Olay sonrası evine giden Ayşe K., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 02.30 sıralarında Kireçburnu sahilinde meydana geldi. İddialara göre eşi Veysel K. ile Kireçburnu sahiline gelen 2 çocuk annesi Ayşe K. otomobilde eşi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel K. otomobilden inerek uzaklaştı. Ayşe K. ise bir süre sonra el firenini indirdiği otomobili denize itti. Denize düşen 34 UN 807 plakalı otomobil sulara gömülürken, Ayşe K. ise taksiye binerek evine gitti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak çevrede inceleme yaptı.



KADIN GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin plakasından Veysel K.'nın ev adresine ulaşan polis ekipleri Ayşe K.'yi evinden gözaltına alarak Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar sulara gömülen otomobilde herhangi birinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için denize daldı. Otomobilde bira şişeleri ve bebek biberonu bulan dalgıçlar otomobilde bebek olabileceğini düşünerek deniz altında detaylı şekilde incele yaptı. Bir süre sonra polis aracıyla olay yerine gelen Ayşe K.'ya polis ekipleri, çocuklarının otomobilde olup olmadığını sordu. Çocukların evde olduğunu öğrenen ekipler daha sonra aramalara son verdi. Denize düşen otomobil ise vinç yardımıyla denizden çıkartılarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Murat Solak / İHA)