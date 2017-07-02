Eşine dışkı yediren şahıs tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde karısına şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan şahıs tutuklandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde karısına şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan şahıs tutuklandı. Andanıç köyünde Ş.Ş. adlı şahsın, eşi C.Ş'ye hakaretler yağdırarak dışkı yedirmeye çalıştığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Ş.Ş., Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Abdullah Söylemez / İHA)
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