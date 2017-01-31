Eşi ve annesi cesedi görünce feryat etti

Bursa'da, vatandaşların uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahla nöbet tuttuğu mahallenin yakınlarında bir kişi moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Bursa'da, vatandaşların uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahla nöbet tuttuğu mahallenin yakınlarında bir kişi moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi 618. Sokak'ta bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti.



EŞİ VE ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm sebebi henüz belirlenemeyen şahsın 28 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen A.B.'nin eşi S.B. ile annesi G.B. sinir krizleri geçirdi. Cesedi görünce feryat eden aile bireyleri, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şahsın cesedi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.



MAHALLE MUHTARI UYUŞTURUCU UYARISI YAPMIŞTI

Öte yandan, Çukurca Mahallesi yakınlarındaki Alemdar Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Akay, metruk binalarda uyuşturucu kullananlara karşı vatandaşların silahlarla nöbet tuttuğunu ve tabakhaneler olarak bilinen metruk binaların bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söylemişti.

(Samet Doğru - Burak Türker / İHA)