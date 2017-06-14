Eşi ile tartışan adam kendini aracın önüne attı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşi ile tartışan adam, 4 yaşındaki kızının önünde kendini bir aracın önüne attı. Aracın çarpmasıyla yere düşen ve yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, küçük kız yerde yatan babasına çaresizce baktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşi ile tartışan adam, 4 yaşındaki kızının önünde kendini bir aracın önüne attı. Aracın çarpmasıyla yere düşen ve yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, küçük kız yerde yatan babasına çaresizce baktı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyede bir davadan çıkan Murat İ. (31) ve eşi Şükran İ. (27) 3 yaşındaki kızlarının önünde iddiaya göre tartışmaya başladı. Salhane yönünden Bayraklı yönüne giden B.S. yönetimindeki 35 YP 153 sivil polis aracı geçtiği sırada, Murat İ. kendini aracın önüne attı. Hızlı olmayan araç bir anda önüne atlayan Murat İ.'ye çarptı.



KÜÇÜK KIZ NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

Çarpmanın etkisiyle Murat İ. yere düştü. Araçtan inen sivil polisler yaralıya yardıma koşarken, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Murat İ.'nin eşi küçük kızı ile birlikte şoke oldu. Genç anne hemen yanı başında yatan eşinin durumunu telefonla yakınlarına bildirirken, küçük kız ise etrafa bakınmaya başladı. Anne ilk başta küçük kıza, yerde yatan babasını göstermezken daha sonra kızını da alıp eşinin başına gitti. Yerde yatan babasına ne olduğuna bakan küçük kız çevredekilerin uyarısı ile babasının başından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Murat İ.'yi ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat i.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen /İHA)