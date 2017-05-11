Eşi hakim karşısına çıktı

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Eylem Toraman, eski arkadaşı Ayşe T.'yi 'İbrahim lehine ifade verirsen seni öldürürüm' diye tehdit ettiği iddialarına ilişkin davada sanık olarak hakim karşısına çıktı.

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Eylem Toraman, eski arkadaşı Ayşe T.'yi "İbrahim lehine ifade verirsen seni öldürürüm" diye tehdit ettiği iddialarına ilişkin davada sanık olarak hakim karşısına çıktı.

İbrahim Toraman ile boşanma davaları süren Eylem Toraman'ın, boşanma aşamasındayken eşiyle baş başa yemek yiyen eski arkadaşı Ayşe T.'yi tehdit ettiği iddialarına ilişkin hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Eylem Toraman ile şikayetçi Ayşe T. ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinde İbrahim Toraman ile boşanma davalarının henüz sonuçlanmadığını ve nafakayla geçindiğini belirten sanık Eylem Toraman, Ayşe T.'ye karşı "tehdit ve hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla ifade verdi.

Ayşe T.'yi 2010 yılından beri tanıdığını, daha sonraki dönemde İbrahim Toraman ile tanıştığını kaydeden Eylem Toraman, "İbrahim, evli ve 2 çocuklu bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Ayşe T. ile görüşmemi yasakladı. Bu nedenle kendisini düğünüme de çağırmadım. Hatta Ayşe T. düğünümün ertesi günü bana 'Sen zaten hamile kalıp evlendin İbrahim ile' diye mesaj attı. Sonradan özür diledi, barıştık. Ben evlendikten sonra ara ara Ayşe T. ile görüşüyordum. Eşim beni çok ağır şekilde darp etmişti. Boşanma davası açacaktım. Ayşe T. eşimle flört aşamasındayken ki dönemde yanımdaydı. Bu yüzden kendisinden tanıklık yapmasını istedim. O da kabul etti" dedi.



"TELEVİZYONDA EŞİMLE BAŞ BAŞA YEMEK YEDİĞİNİ GÖRDÜM"

Ayşe T.'nin bir süre sonra kendisine tanıklık yapmak istemediğini belirten bir mesaj atığını söyleyen Toraman, "Bundan birkaç gün sonra televizyondan İbrahim ile Ayşe T.'nin baş başa yemek yediği görüntüleri içeren haber izledim. Çok şaşırdım. Yemek haberinden sonraki dönemde bir gün babamın adliyede bir işi vardı. Kendisiyle beraber adliyeye geldim. İşimizi hallettikten sonra, adliyede çalıştığını bildiğim Ayşe T.'ye kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Kabul etmedi. Bunun üzerine yanına gittim. Beni görünce agresifleşti. Bağırdı. Sakinleşmesini söyledim, bağırmaya devam etti. Dışarıda konuşalım dedim, istemedi. Eşimle kendisinin yemek yediği haberleri gördüğümü, bunun anlamının ne olduğunu sordum" ifadelerini kullandı.



"OLAY SONRA KARŞILAŞTIK, BANA TOKAT ATTI"

Bu söz üzerine Ayşe T.'nin "Sanane istediğimle yemek yerim, istediğimle yatarım. Git eşine sor ne yaptığımızı" dediğini belirten Toraman, " Ayşe T.'ye 'Yazıklar olsun, yıllardır bir dostluğumuz var. Belki barışacağız. Önce tanıklık yapacağım dedin, sonra neden kocamla görüştün?" diye sordum. Ayşe T. güvenlik çağırdı. Orada bulunan diğer çalışan kadınlara, 'Sizin yerinizde olsam ben o kadına güvenmem, kocalarınıza sahip çıkın' dedim. Bu olaydan bir hafta kadar sonra Ayşe T. ile Etiler'de karşılaştım. Kocamla neden yemek yediğini bir kez de orada sordum. 'Beni iş yerimde rezil ettin o..' diyerek bana tokat attı. Bununla ilgili davamız sürmektedir. Adliyedeki olayın hemen sonrasında değil, tokat olayı nedeniyle kendisini şikayet edince benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş" şeklinde konuştu.

Şikayetçi ağlayarak ifade verdi

Şikayetçi Ayşe T. ise, "Söylenen tarihte adliyede memurluk görevimi icra ediyordum. Odama geldim masamda Eylem Toraman'ı gördüm. Neden geldiğini sordum. Basında çıkan kocasıyla yemek yediğim haberlerini sordu. Ben eşiyle baş başa yemek yemedim, orada başkaları da vardı. Benimle dışarıda konuşmak istemişti ama acil yetiştirmem gereken işler olduğundan çıkamadım. Ama bana çok ağır şeyler söyleyeceğini tahmin etmediğim için çalıştığım odada konuşabileceği söyledim. Bana bağırdı, bütün arkadaşlar odaya geldi. Odadaki kadınlara, 'Kocanıza dikkat edin, bu ka, oya güvenmeyin' dedi. Bana hitaben de 'Kocamın lehine tanıklık yaparsan seni öldürürüm' diye bağırdı" ifadelerini kullandı. Geçmişte yaşadığı travmatik bir olay nedeniyle 6 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ağlayarak anlatan Ayşe T. "Bu olaydan sonra kullandığım ilaçların sayısı arttı" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(Başak Akbulut/İHA)