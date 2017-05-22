'Eser taşınıyor' diye elaman ilanı verdiler

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'in Çeşme'ye taşınacağı iddiasını fena tiye aldı.

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'in Çeşme'ye taşınacağı iddiasını fena tiye aldı.

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'in Çeşme'ye taşınacağı iddiasını "3 Adam'a moderatör aranıyor" ilanıyla tiye aldı. Koç ve Büyükak'ın sosyal medya hesaplarından "Bizim de yeni haberimiz oldu. Önlemimizi alalım dedik. Kusura bakma Eser Yenenler" diyerek paylaştıkları mizahi iş ilanı ise şöyle:



"ELEMAN ARANIYOR

Eser Yenenler Çeşme'ye taşınacağından dolayı 3 Adam'a moderatör aranıyor !

. 35 yaşını aşmamış

. Sempatik

. Hoş Sohbet

. Tercihen hafif tombik (Sempatiyi artıracağından dolayı)

. Ehliyet şart değil

. Cezai ehliyet şart

Müracaat: Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak."

