Esenyurt'ta fabrika deposu inşaat alanında yangın

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir fabrika deposu inşaat alanında yangın çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir fabrika deposu inşaat alanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bulunan bir fabrika deposu inşaat alanında nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediliyor.

(Selim Bayraktar / İHA)