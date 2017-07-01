Esenyurt'ta depo inşaatı alev alev yandı

Esenyurt'ta bir fabrikanın depo inşaatında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik süren çalışma sonucu söndürüldü.

Esenyurt'ta bir fabrikanın depo inşaatında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik süren çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1591 sokak üzerinde bulunan dört katlı depo inşaatının üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm inşaatı sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo inşaatındaki tahta kalıplarının alev alev yandığı görülürken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu inşaatın tahta kalıpları tamamen yanarken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(Selim Bayraktar / İHA)