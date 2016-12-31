31.12.2016 09:02 Esenyurt'ta çipli kimlik kartları için ilk başvuru Belediye Başkanı Kadıoğlu'ndan

Çipli kimlik kartlarına başvurular, 2 Ocak 2017 itibarıyla tüm illerde başlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, yaklaşan başvuru tarihine dikkat çekmek için ilçede 'Çipli kimlik' başvurusunu yapan ilk kişi oldu. Çipli kimlik kartlarına başvurular, 2 Ocak 2017 itibarıyla tüm illerde başlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, yaklaşan başvuru tarihine dikkat çekmek için ilçede 'Çipli kimlik' başvurusunu yapan ilk kişi oldu.



Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında tasarlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için başvurular, 2 Ocak 2017 itibarıyla başlıyor.



Belediye Başkanı ve Kaymakam beraber başvuru yaptı



İlk kez 14 Mart 2016 tarihinde pilot il Kırıkkale'de başlanan çipli kimlik kartlarının yaklaşan başvuru tarihine dikkat çekmek için Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ilçedeki ilk kimlik kartı başvurusunu yaptı. Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ile beraber Esenyurt Nüfus Müdürlüğüne gelen Necmi Kadıoğlu, parmak izi ve gerekli evrak işlemlerinin ardından 'Çipli kimlik' başvurusunu yaptı.



"Hayırlı olsun"



Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ile beraber ilk başvuruları yapan Necmi Kadıoğlu'na kart için kullanılacak şifreleri teslim edildi. Tüm Türkiye'de uygulanacak sistemin vatandaşların işini kolaylaştırdığını ifade eden Kadıoğlu, "Devletimizin kendi insanından haberi olacak. Kim olduğunu bilecek, işlemler daha da kolaylaştırılacak. Dolayısıyla bütün dünyada uygulaması yapılan bir sistemin Türkiye'de biraz geç kaldığını düşünüyorum. Hayırlı olsun güzel bir sistem, inşallah memleket hainleri bundan rahatsız olmaz" dedi.



"Vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık"



Çipli kimliklerin güvenilir olmasına dikkat çeken Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci de, "Güvenilir, dijital ve uluslararası düzeyde. Belki de vize muafiyeti olan yerlere bu kimliklerle pasaport olmadan gidilebilecektir. O anlamda vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık" ifadelerine yer verdi.



İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak. Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

