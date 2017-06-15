Esenyurt'ta AVM'de bomba paniği

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine bomba ihbarı yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine bomba ihbarı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt'ta bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler AVM içerisindeki vatandaşları boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlara ise panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı ve bu yüzden AVM'nin boşaltıldığı söylendi. Dışarıya çıkan vatandaşların bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştığı ve korktuğu görüldü.

AVM'den çıkan bir vatandaş, "Yangın tatbikatı. Bize öyle dediler. İçeri kimseyi almıyorlar şuan" dedi.

Panik olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "AVM'yi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Panik olduk içeride" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Alper Korkmaz/İHA)