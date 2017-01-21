Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta polis ekibine yönelik silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Esenyurt'ta polis ekibine yönelik silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Esenyurt'ta devriye gezen polis ekibine ateş açan saldırgan kayıplar karıştı. Saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı sonrası bir sokağa giren zanlı, kaçmaya çalışıyor. Bu sırada bölgeye takviye gelen polis ekipleri, araçlarından inerek zanlının girdiği sokağa doğru ateş ediyor. Görüntülede sokak çevresindeki hareketlilik de göze çarpıyor. (Selim Bayraktar / İHA)
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