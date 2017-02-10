10.02.2017 17:30 Esendere eski Belediyesi Başkanı serbest bırakıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Esendere eski Belediyesi Başkanı Akif Kaya, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Esendere eski Belediyesi Başkanı Akif Kaya, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Beledisi eski başkanı Akif Kaya, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından da üç gün önce görevden alınan Kaya, bugün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Yüksekova'da önceki gün gözaltına alınan ve aralarında HDP İlçe Eş Başkanı Nurcan Yaşar'ın da bulunduğu 3 kişinin de dün serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Ömer Oğuz/İHA)

