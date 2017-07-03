Eşek trenin altında kaldı

Hindistan'da tren, raylara inen eşeği ezdi.

Hindistan'da tren, raylara inen eşeği ezdi.

Trenin gürültüsüne ve makinistin tüm bağırmalarına rağmen raylardan ayrılmayan eşek, trenin altında kalarak feci şekilde telef oldu. O anlarsa kameraya yansıdı.

