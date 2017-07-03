Eşek trenin altında kaldı

Hindistan'da tren, raylara inen eşeği ezdi. Trenin gürültüsüne ve makinistin tüm bağırmalarına rağmen raylardan ayrılmayan eşek, trenin altında kalarak feci şekilde telef oldu. O anlarsa kameraya yansıdı.
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