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Esed yatalak mı kaldı ?
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Esed yatalak mı kaldı ?

El Cezire Analisti Faysal Kasım, Beşar Esed'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kasım, önce Esed'in yatalak kaldığını ancak şuurunun yerinde olduğunu, ardından da Esad'ın hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

El Cezire Analisti Faysal Kasım, Beşar Esed'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kasım, önce Esed'in yatalak kaldığını ancak şuurunun yerinde olduğunu, ardından da Esad'ın hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.
En az 10 gündür Esed'e dair herhangi bir haberin yer almaması üzerine çıkan iddialar, rejim kaynaklarınca yalanlandı. El Cezire Analisti Faysal Kasım ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esed'in yatalak kaldığını ancak şuurunun yerinde olduğunu ileri sürdü. Kasım, "Hastalığın yüzde 70'inin tehlike arz ettiğini teyit ediyorum. Ona 'milletimizi öldürmeyi durdurması' ilahi mesajı ulaştı mı?" dedi. Kasım, diğer paylaşımında ise Esed'le ilgili haberlerin abartılmaması gerektiğini ifade ederek, "Dün akşam da dediğim gibi kaynaklarıma göre Esed hayati tehlikeyi atlattı. Durumu normal, ancak televizyona çıkacak durumda değil. Daha önce 3 defa televizyona çıktığı gibi televizyona çıkmasını bekliyoruz. Söylentilere inanmayın. Beşar ölmedi. Durumu tehlikeli değil. Televizyona çıkmaya ve konuşmaya gücü yeter. Şam'da hükümet krizi yok. Çünkü hükümet Rusların elinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

REJİME YAKIN GAZETE 'BEYİN KANAMASI' DEDİ
Rejime yakınlığıyla bilinen Lübnanlı Diyar gazetesi ise, Esed'in beyin kanamasını geçirdiğini ve geçtiğimiz hafta Şam'da bulunan Şami hastanesinde tedavi altına alındığını öne sürdü. Esed'in geçirdiği beyin kanaması nedeniyle gözü ve vücudunun bir kısmının etkilendiğini kaydeden gazete, hayati tehlikeyi atlattığını ancak halen yoğun bakımda olduğunu yazdı. Gazete bu haberi daha sonra sildi.
Meysun Bayraktar adlı Suriyeli gazeteci de kendini Başkanlık Sarayında görevli olarak Şam'daki hastane yönetimi ile telefon görüşmesi yaptı. Muhalif gazeteci, Esed'in hastanede olduğu teyidini alan görüşmeyi sosyal medyada yayınladı.

İDDİALAR FRANSIZ BASININDA DA YANKI BULDU
Fransız Le Point gazetesi ise Esed'in özel koruması tarafından geçtiğimiz hafta suikasta uğradığı yönündeki haberlerin yayılması üzerine büyük bir ihtimalle Esed'in öldürülmüş olabileceğini yazdı. Le Point, İranlı muhafızı Mehdi El Yakubi'nin, ateş ederek yaralamasından sonra Esad'ın ağır yaralı olarak Şam'da bir hastaneye kaldırıldığını iddia etti.
(Abu Mucahit El Halebi / İHA)


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