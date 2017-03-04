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Esed rejimine ait uçağın düşme anı!
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Esed rejimine ait uçağın düşme anı!

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı ihbarı yapıldı.

Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi.

İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

VALİ: MUHTEMELEN SURİYE'NiN

Hatay Valisi Erdal Ata olayla ilgili şunları söyledi: "Bugün valiliğimize yapılan bir ihbarda Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik bilgi ulaştı. Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor."

YILDIRIM DOĞRULADI

Başbakan Yıldırım, Suriye rejimine ait MİG 23 model savaş uçağının düştüğünü kaydetti.

"Pilotun atladığı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediliyor. Pilotun ya Türkiye ya da Suriye tarafına düştüğü düşünülüyor. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor."

"TÜRKİYE SINIRILARI İÇİNDE Mİ DÜŞTÜ?"

Başbakan, uçağın Türkiye sınırları içinde düşüp düşmediği sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Bu konuda netlik yok. Bizim sınırda da olabilir, Suriye sınırında da olabilir araştırmalarla bu ortaya çıkacak. Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var."

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