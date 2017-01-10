10.01.2017 14:54 ESDER'den Gazeteciler Günü kutlaması

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.



Başkan Erçalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:



'Demokratik sistemlerin en gerekli şartlarından biri olan özgür ve çok sesli medyanın günümüzde önemi giderek artmış ve gazetecilik, çağımızın en önemli meslekleri arasında yerini almıştır. Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler.



İlimizde de bu önemli göreve yerine getiren, yerel ve ulusal medya temsilcileri yurttaşlarımızın gözü, kulağı, sesi olmakta ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaktadır. Gazeteciler görevini yerine getirirken ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde çalışmaları da büyük önem arz etmektedir.



10 Ocak 1961'de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın TBMM'de kabul edilmesinden bu yana 10 Ocak tarihi, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır.



Halkın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sunan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.'

