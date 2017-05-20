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Esaretten kurtulan 82 kız ailelerine kavuştu
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Esaretten kurtulan 82 kız ailelerine kavuştu

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından serbest bırakılan 82 genç kız ailelerine kavuştu.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından serbest bırakılan 82 genç kız ailelerine kavuştu.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan ardından serbest bırakılan 82 genç kız ailelerine kavuştu. Nijerya hükümeti ve terör örgütü Boko Haram arasında "karşılıklı değiş tokuş" anlaşması imzalandıktan sonra genç kızlar ailelerine kavuştu. Ayrıca Nijerya hükümeti, halen terör örgütü Boko Haram tarafından tutulan 113 genç kızın da ailelerine kavuşması için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında okul çağındaki 276 genç kızı kaçırmıştı. Örgüt, geçtiğimiz aylarda hükümetle yapılan antlaşma kapsamında 82 genç kızı serbest bırakmış, ilerleyen günlerde de aynı sayıda genç kızı serbest bırakmıştı. Nijerya hükümeti, örgüt tarafından kaçırılan genç kızların birçoğunun kendilerini tutsak edenlerle evlenmek zorunda bırakıldığını ve çocuk sahibi olduğunu bildirdi. Bazı genç kızların ise dönmeyi reddederek, örgüte katıldığı belirtildi. Ayrıca hükümet, tutsak haldeki genç kızların, intihar saldırılarında kullanıldığından şüphelendiğini belirtti.
2009 yılından bu yana Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

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