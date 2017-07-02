Esad sivilleri vurdu: 16 ölü

Suriye'nin As-Suwayda bölgesinde Esad güçleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin As-Suwayda bölgesinde Esad güçleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimine ait savaş uçakları As-Suwayda bölgesinde sivillere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bu nedenle ölü sayısının artabileceğini açıkladı. (Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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