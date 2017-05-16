Spor Toto 2. Lig'de Play-Off yarı final rövanşında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Yarı finalin ilk maçında rakibini evinde 1-0 yenen Erzurumspor finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasıyla birlikte saha karıştı. Polis, gerginlik çıkaranlara biber gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
Spor Toto 2. Lig'de Play-Off yarı final rövanşında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Yarı finalin ilk maçında rakibini evinde 1-0 yenen Erzurumspor finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasıyla birlikte saha karıştı. Polis, gerginlik çıkaranlara biber gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
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