Erzurumspor finalde

Spor Toto 2. Lig Play-off rövanş maçında Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak elendi.

Spor Toto 2. Lig Play-off rövanş maçında Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak elendi.

İlk maçta sahasında Amed Sportif Faaliyetleri 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Spor Toto 2. Lig Play-Off finalini oynamaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, kırmızı grubun finalisti Gümüşhanespor ile eşleşti.

Erzurumspor

Stat: S.S Tesisleri

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Volkan Narinç xx, Serkan Çimen xx

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş Yurt xx, Abdullah Çetin x, Oğuz Çetinkaya x, Kamil İçer x, Şahin Şafakoğlu xx, Mansur Çalar xx, Ercüment Balıkcı x (Koray Şanlı dk. 87 ?), Okan Dernek xx, Mehmet Sıddık İstemi xx (Bertuğ Bayar dk. 90 ?), Deniz Naki xx, Murat Yılmaz xx (Tekin Adar dk. 77 x)

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: Ahmet Altın xx, Fırat Arıkan xx, Doğan Can Otman xx, Fatih Gül xx, Mert Nobre x, Savaş Tağa xxx, Murat Paluli xx, Eslem Öztürk xx, Ferit Erişçi xx, Sinan Morgil xx, Erhan Çelenk xx (Ersel Aslıyüksek dk. 45 xx)

Goller: Deniz Naki (dk. 34 pen.) (Amed Sportif Faaliyetler), Ersel Aslıyüksek (dk. 90) (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)

Sarı kartlar: Oğuz Çetinkaya, Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Fatih Gül, Savaş Tağa (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)

(Mehmet Çakan - Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık /İHA)