13.11.2017 13:40 Erzurumluların yeni tutkusu golf

Golf sahası olmayan Erzurum'da 12 yıl boyunca kar kış demeden buldukları boş alanlarda çalışarak büyük başarılar elde eden Fulya Yurt ve Hilal Ok, golf antrenörlüğüne uzanan başarı öykülerini anlattı. Golf sahası olmayan Erzurum'da 12 yıl boyunca kar kış demeden buldukları boş alanlarda çalışarak büyük başarılar elde eden Fulya Yurt ve Hilal Ok, golf antrenörlüğüne uzanan başarı öykülerini anlattı.

Genç antrenörler, kışın eksi derecelerdeki soğukta elleri üşüyerek eldivensiz atışlar yapıp bugünlere geldiklerini söyleyerek, "Erzurum'da bu işi yapıyorsan bu işi sevmek zorundasın" dedi. Erzurum'da 12 yıldır zorlu kış şartlarıyla ve imkansızlıkla mücadele ederek, büyük bir azimle golf sporunda kendilerini yetiştiren ve Türkiye Şampiyonasında başarılar elde eden Fulya Yurt ve Hilal Ok, antrenörlük yaparak golfçüler yetiştirmeye başladı.

Hedeflerinin dar gelirli ailelerin çocuklarını, 'zengin sporu' olarak bilinen golfe başlatmak olduğunu söyleyen sporcular, "Golf zengin sporu ama bu biraz daha orta yaşı geçmiş insanlar için geçerli. Biz o zengin bölümüne girmiyoruz. Erzurum'da golf sporunun gelişmesi için elinden geleni yapıyorlar ve bize destek oluyorlar" dedi.

11 yaşında golfle tanıştıklarını belirten başarılı antrenörler, "Erzurum'da bir proje kapsamında seçmelere katıldık ve golf serüvenimiz o gün başladı. Türkiye şampiyonalarına katıldık ve dereceler elde ettik. Şimdi de biz Erzurum'da golfün devam etmesini istediğimiz için yeni seçmeler yaptık ve öğrencilerimizle çalışmalara devam ediyoruz" dedi.



"BAZEN HALI SAHALARDA, BAZEN OTLARIN ARASINA ÇALIŞTIK"

Yaşadıkları zorluklardan bahseden genç sporseverler, "İlk önce spor salonunda çalışıyorduk daha sonra da topların sert olması nedeniyle salona zarar vermeye başladık. Onlar da bizim orada çalışmamızı istemediler. Biz de bulduğumuz her çim alanında antrenman yapmaya çalıştık. Bazen halı sahalarda, bazen otların arasında çalıştık. Özellikle kışın, Erzurum'un kışını herkes biliyor. Eksi derecelerde yaşıyoruz. Elimizde eldiven yok bir şey yok sopa tutuyorsun ve beş dakika sonra zaten ellerin üşüyor. Ellerimizde sopayı tutacak güç kalmıyor. Ailelerimiz kışın yapmayın diye biraz zorluk yaşatıyor, 'yazın zaten yeterince çalışıyorsunuz' diyorlar. Erzurum'da bu işi yapıyorsan bu işi sevmek zorundasın. Başka türlü yapamazsın, biz de sevdiğimiz için yaz, kış, kar dinlemeden devam ediyoruz" diye konuştu.



"KAYBOLMASIN DIYE TOPLARIMIZI OJELERIMIZLE BOYADIK"

Zorlu doğa koşullarına karşı kendilerince geliştirdikleri tekniği anlatan Yurt ve Ok, "Kışın karda çalışırken toplarımızı kaybolmasın diye ojelerimizle boyayarak karların içerisinde atış yapardık. Şimdi öğrencilerimizin bizim çektiğimiz bu tür zorlukları çekmemesi için çalışıyoruz. Artık sporcu yetiştiriyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Onların iyi yerlere gelmesi için zor şartlar altında çalışıyoruz. Çocuklarımız altı ayaklı bir turnuvadan geçtiler. Beş tane birinciliğimizin yanı sıra ikincilik ve üçüncülüklerimiz var. Biz yaklaşık dört aydır çalışıyoruz. Her gün, her hafta çalışamıyoruz ancak yer bulursak öyle çalışabiliyoruz. Çok kısa zamanda çok güzel dereceler elde ettik" şeklinde konuştu.



"ERZURUMLULARIN YENI TUTKUSU GOLF"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında farklı bir projeyi hayata geçirmek için bir süre önce kolları sıvadı. Bu çerçevede Yakutiye ilçesinde, Olimpiyat Parkı Yerleşkesinde 12 dönümlük alan belirleyen yetkililer, buraya golf sahası yapmak için çalışmalara başladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 ayda tamamlanma aşamasına gelen, bünyesinde 18 golf havuzunun bulunduğu saha, Türkiye'nin sayılı, bölgenin de en büyük akademik ve modern golf sahası olma özelliğini taşıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterip golf oynamaya başladığı sahanın resmi açılışı, peyzaj düzenlemesinin ardından gelecek yıl gerçekleştirilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla inşa edip bitirme aşamasına getirdikleri golf sahasının Erzurumluların vakit geçirebilecekleri açık hava eğlence merkezi olacağını dile getirdi. Golf ve diğer sportif hizmetlerle insanlara güzel vakit geçirme imkanı sağlamak istediklerini aktaran Dal, "Saha, 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde 18 havuzumuz var. Her havuzda aynı anda 6 ya da 8 kişi, ikişer kişilik gruplar halinde golf oynayabilecek. Orta bölümde daha uzun vuruşlar için bir alanımız var. Bu havuzun içinde de çeşitli yerlerde golf delikleri olacak" diye konuştu.



"DOĞU ANADOLU'NUN EN BÜYÜK VE MODERN AKADEMIK GOLF SAHASI"

Sahanın, Türkiye'nin sayılı akademik golf merkezlerinden olduğuna işaret eden Dal, şu ifadeleri kullandı:

"Burası, Doğu Anadolu'nun en büyük ve modern akademik golf sahası. Bu, biraz arsa fiyatlarıyla da alakalı. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de böyle bir şey yapmak, bunu düşünebilmek veya yerel yönetim olarak şehre böyle bir şey kazandırabilmek önemli. Burada sağlıklı bir gelecek ve neslin temelleri atılıyor. Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan sportif faaliyetlerle uzak durması Erzurum için çok önemli."