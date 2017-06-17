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Erzurum ve Hakkari'de terör operasyonu
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Erzurum ve Hakkari'de terör operasyonu

Erzurum ve Hakkari'de yürütülen terör operasyonunda, 3 asker şehit oldu.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün Şenkaya Çamlıalan kırsalında PKK'lı terörislerle temas sağlandı.

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Çatışmada yaralanan bir uzman çavuş Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan uzman çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü.

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HAKKARİ'DE EYP İNFİLAK ETTİ

Hakkari'de teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bölgede 1 Kanas, 1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu.

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