Erzurum ve Hakkari'de terör operasyonu

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün Şenkaya Çamlıalan kırsalında PKK'lı terörislerle temas sağlandı.

Çatışmada yaralanan bir uzman çavuş Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan uzman çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü.

HAKKARİ'DE EYP İNFİLAK ETTİ

Hakkari'de teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bölgede 1 Kanas, 1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu.