30.12.2016 11:49 Erzurum ekonomisi masaya yatırıldı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu Başkanlığında, 'Ekonomik Durum ve Potansiyeli Değerlendirme' toplantısı yapıldı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu Başkanlığında, "Ekonomik Durum ve Potansiyeli Değerlendirme" toplantısı yapıldı.



Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 81 ilde ekonomik durum ve potansiyelini değerlendirme toplantıları yapılmaya başlandı. Yayınlanan genelge kapsamında Erzurum'da da kamu ve özel sektör kuruluşlarınca 2016 yılında gerçekleştirilen, 2017 yılında da yapılacak olan yatırımlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan değerlendirmede şehrin turizminden tarımına, sanayisinden ticaretine kadar birçok konu da masaya yatırıldı.



Vali Seyfettin Azizoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2017 yılında yapılacak atılım hamleleriyle şahlanacağını ifade ederek; "İlimizde de tüm yöneticilerin bu ruh ve heyecanla yeni yıla gireceğine inanıyorum" dedi.

