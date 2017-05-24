Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu

BB Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 TFF 1. Lig'e yükselmesinden dolayı kentte büyük coşku yaşandı.
BB Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 TFF 1. Lig'e yükselmesinden dolayı kentte büyük coşku yaşandı. Spor Toto 2. Lig Play Off Finali'nde Gümüşhanespor ile BB. Erzurumspor, Vodafone Arena'da karşılaştı. BB Erzurumspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Erzurum'da kurulan dev ekranlarda izleyen binlerce Erzurumlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusu yaşadı. Uzun yıllar sonra yeniden TFF 1. Lig'e çıkan mavi-beyazlı takım taraftarları Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak, kutlama yaptı. Kentte bir yandan havai fişekler atılırken araç sürücüleri de klakson sesleriyle kutlamalara ortak oldu. (Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.