Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu

BB Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 TFF 1. Lig'e yükselmesinden dolayı kentte büyük coşku yaşandı.

BB Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 TFF 1. Lig'e yükselmesinden dolayı kentte büyük coşku yaşandı.

Spor Toto 2. Lig Play Off Finali'nde Gümüşhanespor ile BB. Erzurumspor, Vodafone Arena'da karşılaştı. BB Erzurumspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi.

İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Erzurum'da kurulan dev ekranlarda izleyen binlerce Erzurumlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusu yaşadı. Uzun yıllar sonra yeniden TFF 1. Lig'e çıkan mavi-beyazlı takım taraftarları Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak, kutlama yaptı.

Kentte bir yandan havai fişekler atılırken araç sürücüleri de klakson sesleriyle kutlamalara ortak oldu.

(Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya /İHA)