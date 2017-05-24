Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu

BB Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 TFF 1. Lig'e yükselmesinden dolayı kentte büyük coşku yaşandı.

BB Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Gümüşhanespor'u 1-0 TFF 1. Lig'e yükselmesinden dolayı kentte büyük coşku yaşandı.
Spor Toto 2. Lig Play Off Finali'nde Gümüşhanespor ile BB. Erzurumspor, Vodafone Arena'da karşılaştı. BB Erzurumspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi.
İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Erzurum'da kurulan dev ekranlarda izleyen binlerce Erzurumlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusu yaşadı. Uzun yıllar sonra yeniden TFF 1. Lig'e çıkan mavi-beyazlı takım taraftarları Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak, kutlama yaptı.
Kentte bir yandan havai fişekler atılırken araç sürücüleri de klakson sesleriyle kutlamalara ortak oldu.
(Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' operasyonu
Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu
Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı
İstanbul'da otomobilde erkek cesedi bulundu
Samsun'a şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: İki ilçe il oluyor
Erdoğan açıkladı: İki ilçe il oluyor
Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Galatasaray'a transfer yasağı geliyor
Galatasaray'a transfer yasağı geliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' operasyonu
Türkiye genelinde 'Güven Huzur-6' operasyonu
Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu
Erzurum'da TFF 1. Lig coşkusu
Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı
Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı
İstanbul'da otomobilde erkek cesedi bulundu
İstanbul'da otomobilde erkek cesedi bulundu
Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
Türkiye genelinde 71 bin 531 personelle dev uygulama
Türkiye genelinde 71 bin 531 personelle dev uygulama
İzinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı
İzinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı
Ece Erken ve oğlunun mısır yeme yarışı :)
Ece Erken ve oğlunun mısır yeme yarışı :)
'Türkiye Huzur-6' uygulaması İstanbul'da başladı
'Türkiye Huzur-6' uygulaması İstanbul'da başladı
Uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Himmet ve ByLock'u itiraf edip 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak istediler
Himmet ve ByLock'u itiraf edip 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak istediler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English