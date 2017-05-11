Erzurum'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonunda tespit edilen sığınaklardan bölücü terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonunda tespit edilen sığınaklardan bölücü terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı ilçesi Savacık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürütülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09 Operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Karayazı'da 09 Mayıs 2017 tarihinde başlayan geniş çaplı operasyonda 3 yeni sığınak daha tespit edildi. Tespit edilen sığınak sayısının 6'ya yükseldiği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Sığınaklarda yapılan aramada, 33 el yapımı el bombası, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 18 paket havai fişek, 4.098 adet piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 adet keskin nişancı silah dürbünü, 3 adet düdüklü tencere içerisine tuzaklanmış patlayıcı, el yapımı patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan 200 metre elektrik kablosu, çok sayıda çivi, koli bantları, piknik tüpü, pil bloğu, akü ile bol miktarda yiyecek ve kıyafet ele geçirildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)