Erzurum'da deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından paniğe kapılan ilçe sakinleri kendilerini sokağa attı.
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