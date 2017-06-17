Erzurum'da çatışma: 1 asker şehit

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesi Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı.

Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da şehit olurken, 3 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.