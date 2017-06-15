Erzurum'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, Şenkaya ilçesi kırsalında gece saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda ormanlık alanda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

(Ahmet Akbuğa / İHA)