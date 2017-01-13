13.01.2017 16:14 Erzurum'da 15 kişi FETÖ'den tutuklandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı. Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta yapılan işlemler sonrası, 1 idari hakim, 10 polis memuru, 2 adliye görevlisi ve 2 diğer kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 17 polis, 1 asker, 1 cezaevi personeli, 1 sağlık personeli, 1 adliye personeli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ayrıca aralarında 1 astsubay, 1 kurmay binbaşı, 1 yarbay, 7 adliye çalışanı, 4 polis memuru, 18 esnaf ve iş adamının da gözaltı işlemleri devam ederken, 2 esnafın da yakalama çalışmaları devam ediyor.



