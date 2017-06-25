Erzincan'daki patlamaya 1 gözaltı

Erzincan'da yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan merkez ilçeye bağlı Yaylabaşı Beldesi mülki sınırları içerisinde Yaylabaşı Beldesi Karaoğlan mevkiindeki yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Yaylabaşı Jandarma Komutanlığı devriye aracı bölgeye gelmeden önce patlatılmıştı. Patlamayla ilgili güvenlik güçleri İ.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Abdullah Aslan /İHA)