04.01.2017 10:30 Erzincan'da trafik kazaları Mobese'ye yansıdı

Erzincan'da 2016 yılı Aralık ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı. Erzincan'da 2016 yılı Aralık ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı.



Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Dörtyol kavşağında dönüş yapmakta olan bir aracın Ordu Caddesi üzerinden kavşağa giren başka bir araç ile çarpışması ve yine Dörtyol kavşağından çıkmakta olan bir aracın Halitpaşa Caddesi üzerinden kavşağa girmekte olan başka bir araç ile çarpışması yer alıyor.



Kaydedilen 2 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

