Erzincan'da PKK sığınakları imha edildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralar imha edildi.
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralar imha edildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 03-05 Mart tarihleri arasında Kemah ilçesi kırsalında Munzur-Mercan Dağları Meyvanlı Vadisi bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" operasyonu düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ekipleri tarafından Kobra helikopteri destekli 3 bin metre rakımda eksi 15 derecede yürütülen büyük çaplı operasyonda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca geçmiş zamanlarda kullanılan mağara, sığınak ve barınaklar imha edildi. Bölgeyi geçiş güzergahı olarak kullandıkları tahmin edilen teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (Abdullah Aslan/İHA)
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