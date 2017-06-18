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ERÜ'nün elektrikli aracı 'Seyrani' yollara çıkmaya hazırlanıyor
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ERÜ'nün elektrikli aracı 'Seyrani' yollara çıkmaya hazırlanıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü (TYEKK) üyesi öğrenciler tarafından yapılan elektrikli araç Voltacar, yeni görünümüne kavuşuyor. Enerjiyi daha verimli kullanan spor görünümlü aracın adı 'Seyrani'.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü (TYEKK) üyesi öğrenciler tarafından yapılan elektrikli araç Voltacar, yeni görünümüne kavuşuyor. Enerjiyi daha verimli kullanan spor görünümlü aracın adı 'Seyrani'.

TYEKK Kulübü Üyesi Turgut Bektaş, 2007 yılından bu yana TÜBİTAK Electromobile Efficiency Challenge-Electric Vehicle yarışmalarına katılan ve geçen yıl TÜBİTAK Özel Ödülü alan 'Voltacar' adlı elektrikli aracın, görsel tasarımında değişikliklere gidildiğini, motoru başta olmak üzere bazı teknik cihazlarının yerli hale getirildiğini söyledi.

MOTOR TAMAMEN YERLİ
Yaklaşık 20 öğrenciden oluşan TYEKK'de mekanikçiler, elektronikçiler, yazılımcılar ve tasarımcılar olduğunu belirten Turgut Bektaş, tamamı elle üretilen otomobil için zaman zaman üniversitenin ilgili birimlerinden teknik destek aldıklarını da ifade etti.
Elektrikle çalışan Voltacar'ın en önemli özelliğinin, tamamı yerli üretilen motoru olduğunu ifade eden Turgut Bektaş, "Bir takım testler yaptık, testlerimiz henüz bitmedi. Yarışımızda bu motoru kullanacağız. Klasik elektronik motorlarından çok daha farklı çok daha gelişmiş özellikleri var. Kendi şanzıman sistemi barından bir mekanizması var. Çok verimli bir motor ve çok az enerji harcıyor" dedi.

GÖRÜNÜMÜ SPOR, ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK
Voltacar'ın yeni tasarımının tamamen yerli yazılım olduğunu vurgulayan Turgut Bektaş, bu yılki yarışmalarda daha iyi dereceler beklediklerini dile getirdi. 200 kilogram ağırlığındaki karbon fiberden üretilen araca Kayseri'yi anımsatması için 'Seyrani' adını verdiklerini kaydeden Turgut Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aracın detayları şuan tamamlanmadı. Bazı eklemeler ve çıkarmalar yapılacak. Camların yapımına henüz başladık. Bir takım detayları hallettikten sonra kalıp aşamasına geçeceğiz. Bu yılki aracımızın görünümü daha spor olacak, görünümünde iddialıyız. Geçen yılki aracımız da yarış aracıydı, hızlıydı ama enerji kullanımı açısından verimli değildi. Seyrani daha verimli ve yenilikçi bir araç olacak."

İŞ İNSANLARINA DESTEK ÇAĞRISI
Bu tür çalışmaların üniversite-sanayi işbirliği ile yürüdüğünün altını çizen Turgut Bektaş, sanayicilere ve iş insanlarına sponsorluk çağrısında bulundu. Turgut Bektaş, "Burada 15-20 öğrenci görev alıyor. Buradan mezun olduklarında yetenekli birer mühendis olarak, yetenekli bir teknik personel olarak, hayatına devam ediyorlar. Bu gibi etkinliklerin bize çok şey katıyor ama ülkemiz için de kalifiye elemanlar yetişiyor. Bu noktada iş insanlarımıza ve sanayicilerimize de görev düşüyor. Kendilerinin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(Selma Kara - Turan Bulut / İHA)

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