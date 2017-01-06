06.01.2017 15:26 ERÜ Hastaneleri'nde 'Tüberküloz Kontrol Programındaki Uygulamalar' Masaya Yatırıldı

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde düzenlenen konferansta tüberküloz kontrol programlarındaki uygulamalar ele alındı. Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde düzenlenen konferansta tüberküloz kontrol programlarındaki uygulamalar ele alındı.



ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Üzüm, konuşmacı olarak katıldığı konferansta, tüberküloz hastalığının ülkemizdeki durumu, hastalığın teşhis ve tedavisi, BCG aşısı, bu konuda yürütülen politikalar ve önerileri anlattı.

