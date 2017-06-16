Ertuğrul Tekşen, Bröndby'de A takıma çıktı

Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Bröndby'de forma giyen 17 yaşındaki Ertuğrul Tekşen sezon açılışında A takımına alınarak ilk antrenmanına çıktı.
Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Bröndby'de forma giyen 17 yaşındaki Ertuğrul Tekşen sezon açılışında A takımına alınarak ilk antrenmanına çıktı. Ertuğrul, ilk antrenman sonrası çok mutlu olduğunu ve hedeflerine adım adım ilerlediğini söyledi. Hareketli oyun tarzıyla dikkat çeken Ertuğrul, forvet, forvet arkası ve her iki kanatta oynayabilme özelliklerine sahip çok yönlü bir futbolcu olarak değerlendiriliyor. Bröndby Teknik Direktörü Alman asıllı Alexander Zornige'den ilk antrenmanda geçerli not alan Ertuğrul, geçen sezon rezerv liglerde attığı 14 gol ve 15 asist ile başarılı bir sezon geçirmişti.
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