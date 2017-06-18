Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ertuğrul Sağlam yeni stadyumu gezdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ertuğrul Sağlam yeni stadyumu gezdi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Malatya'ya yapılan yeni stadyumda incelemelerde bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Malatya'ya yapılan yeni stadyumda incelemelerde bulundu.
Bir süre gezip teknik bilgi aldığı stadyumu çok beğendiğini belirten Sağlam, "İnşallah burada güzel başarılara imza atarız" dedi. Teknik ekibiyle birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Malatya Stadyumunu inceleyen Sağlam, dev kompleksle ilgili bilgi aldı.
Bazı eksikliklerin bulunduğu stadın yeni sezona yetişeceğini öğrendikten sonra kapasitesini soran Sağlam, yeni sezonda stadın tamamen dolacağına olan inancının tam olduğunu belirtti. Sağlam stadı inceledikten sonra yaptığı değerlendirmede, "İnşallah burada güzel başarılara imza atarız. Kapasite olarak da iyi diye düşünüyorum. Ben taraftarımızın maçlarımızda stadı dolduracağına inanıyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR'A ZİYARET
Sağlam daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı Park Makam'da ziyaret etti. Sağlam'ı ziyaretinde kapıda karşılayan Çakır, tecrübeli hocaya yeni görevinde başarılar diledi.
Çakır burada yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'un Malatya'nın ortak paydası olduğunu belirterek, "Size yeni görevinizde başarılar diliyorum. Tabii Malatya önemli potansiyeli olan bir futbol kenti. Bu anlamda işiniz kolay olmayacaktır. Size görevinizde başarılar diliyorum. Yeni Malatyaspor Malatya'nın ortak paydası, bu ortak paydayı hep birilikte en iyi noktaya taşımak görevimiz" diye konuştu.
(Mehmet Türel / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alman polisinden PKK'lılara dayak!
İftar topu Deniz Baykal'ı korkuttu
Kılıçdaroğlu böyle düştü!
Ahmet Nur Çebi'den şok Burak Yılmaz açıklaması
Ceceli, kanser hastası hayranının hayalini gerçekleştirdi
Paris-Çin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 26 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Aziz Sancar'a sosyal medyada linç girişimi
Aziz Sancar'a sosyal medyada linç girişimi
TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı
TRT muhabirleri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı
Siirt'te sıkışan kadın teröristler böyle teslim oldu
Siirt'te sıkışan kadın teröristler böyle teslim oldu
Ege'de korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi!
Ege'de korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi!
A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde
A Milli Kadın Basketbol Takımı çeyrek finalde
Manisa'da askerler 4.kez zehirlendi
Manisa'da askerler 4.kez zehirlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Alman polisinden PKK'lılara dayak!
Alman polisinden PKK'lılara dayak!
İftar topu Deniz Baykal'ı korkuttu
İftar topu Deniz Baykal'ı korkuttu
Kılıçdaroğlu böyle düştü!
Kılıçdaroğlu böyle düştü!
Ahmet Nur Çebi'den şok Burak Yılmaz açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den şok Burak Yılmaz açıklaması
Ceceli, kanser hastası hayranının hayalini gerçekleştirdi
Ceceli, kanser hastası hayranının hayalini gerçekleştirdi
Paris-Çin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 26 yaralı
Paris-Çin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 26 yaralı
Günün özeti
Günün özeti
Hakkari'de 268 kilo esrar ele geçirildi
Hakkari'de 268 kilo esrar ele geçirildi
Ertuğrul Sağlam yeni stadyumu gezdi
Ertuğrul Sağlam yeni stadyumu gezdi
İznik Gölünde şok balık ölümleri
İznik Gölünde şok balık ölümleri
Cip dereye uçtu: 1 ölü, 5 yaralı, 3 kayıp
Cip dereye uçtu: 1 ölü, 5 yaralı, 3 kayıp
Depolarda bulunan 2 ton amonyum nitrat imha edildi
Depolarda bulunan 2 ton amonyum nitrat imha edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English