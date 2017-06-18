Ertuğrul Sağlam tesislerde incelemelerde bulundu

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu.

Sağlam, Malatya'da yaptığı ilk açıklamasında "Halkı, yönetimi, futbolcusu ve taraftarı ile işbirliği içinde inşallah güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ben bundan sonra çok çalışacağım ve bu insanların bana olan güvenleri boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Sağlam'a, Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ile Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın eşlik etti. Teknik ekibinde görev alacak Azizi Gökhan Geylani ve Öztürk Tanrıbilir ile birlikte geldiği Malatya'da ilk olarak Nurettin Soykan Tesisleri'ni gezen Sağlam, burada notlar aldı.

Daha sonra antrenman sahalarını inceleyen tecrübeli çalıştırıcı, saha zemininde çimden kaynaklı bozulmaların elden geçirilmesini istedi. Sağlam, son olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla yapılan tesislere geçerek, bir süre de burada incelemelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Malatya temaslarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"BU İNSANLARIN BANA OLAN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Malatya'da çok çalışacağını ve insanların güvenini boşa çıkarmayacağını belirten Sağlam, "Ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah şehriyle, taraftarıyla, bize destek veren halkıyla, yönetim, futbolcu, taraftar işbirliğiyle inşallah güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yeni Malatyaspor'u seçmemdeki en büyük etkenlerde biri de buydu zaten. Şehrin, taraftarın, yönetimin beni burada çok görmek istemeseydi. Dolayısıyla insanın bir yerde istenmesi güzel bir şey, çok istenmesi çok daha güzel bir şey. Bundan ben de çok mutluluk duyuyorum. Ama bu bana farklı bir sorumluluk veriyor. Bu kadar inanan ve güvenen insanın güvenini de boşa çıkartmak istemiyorum. Dolayısıyla ben de bundan sonra çok çalışacağım ve bu insanların bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. İnşallah hep beraber güzel şeyler yaparız" diye konuştu.

Sağlam, Temmuz ayı öncesinde bazı eksiklikleri tespit etmek ve tamamlamak üzere Malatya'ya erkenden geldiğini vurgulayarak, "Temmuz ayı kamplarda geçer. Temmuz ayının sonunda Allah'ın izniyle takım Malatya'ya dönecek. Malatya'ya döndüğümüz zaman da burada bizi başarıya götürecek futbolcuların rahat bir ortamda çalışabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamı onlara hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açından da eksiklikler var. Hep beraber çok kısa süre içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz, şartları daha nasıl uygun hale getirebiliriz, bunları görüşeceğiz. Herkes iyi niyetli, güzel şeyler olacak" şeklinde konuştu.



TRANSFER KONUSU

Transferle ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Sağlam, şunları söyledi:

"Transfer çok kolay iş değil. Hele ilk dönemleri daha zor geçer. Çünkü rakamlar havada uçuşuyor. Dolayısıyla belli bir standart oturtulması, bazı gerçeklerle yüzleşmek hem futbolcu açısından, hem kulüp açısından biraz zaman alıyor. O yüzden tabii ki geç kalmamak lazım. Ama böyle bir panik haliyle de yanlış işlere adım atmamak gerekiyor. Biz yönetim kuruluyla uyum içerisindeyiz, ne yaptığımızı biliyoruz. Panik yapmadan, çok da aceleci davranmadan doğru transferler yapmak zorundayız. Çok fazla zamanımız yok derken, yine biraz vaktimiz var. Dolayısıyla bu vaktimizi de çok olumlu değerlendirmek istiyoruz. Çalışmalar çok şekilde devam ediyor. İnşallah bizim istediğimiz, Malatyaspor taraftarını mutlu edecek, onlara keyifli futbol izlettirecek takımı oluşturacağız."

