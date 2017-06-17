Ertuğrul Sağlam'ın annesi yoğun bakıma alındı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, dün gece Bolu'da özel bir hastanede yoğun bakıma yatırılan annesini ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, dün gece Bolu'da özel bir hastanede yoğun bakıma yatırılan annesini ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi 74 yaşındaki Fatma Sağlam, tansiyon ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle gittiği Akçakoca Devlet Hastanesi'nden dün gece geç saatlerde Bolu'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Fatma Sağlam, ambulansla getirildiği Bolu'da, yapılan ilk muayenenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Annesinin rahatsızlanarak Bolu'ya kaldırıldığını öğrenen Ertuğrul Sağlam, hastaneye gelerek annesinin durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.



BOLUSPOR KULÜP BAŞKANI ÇARIKÇI GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, Sağlam'ın annesinin rahatsızlandığı haberini alarak, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için hastaneye geldi. Hastanenin lobisinde bekleyen Ertuğrul Sağlam'ın yanına giden Çarıkçı, Fatma Sağlam'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra geçmiş olsun dileklerini sunarak ayrıldı.

Hastane çıkışında açıklama yapan Çarıkçı, Ertuğrul Sağlam'ın annesinin rahatsızlandığını ve bu hastanede olduğunu başhekimin telefonu ile öğrendiğini belirterek, "Ertuğrul hocanın annesinin bir rahatsızlığı varmış yoğun bakıma almışlar. Ertuğrul hoca bizim arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Hemen gelerek hastanede ziyaret ettik. Yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olacağımızı söyledik. Geçmiş olsun. Allah şifa versin" diye konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)