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Ertuğrul Sağlam'ın acı günü
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Ertuğrul Sağlam'ın acı günü

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam hayatını kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam hayatını kaybetti.
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam hayatını kaybetti. Gece saatlerinde yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlığından sonra Bolu'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sağlam, sabaha karşı vefat etti. Fatma Sağlam'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Düzce'nin Akçakoca ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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