Ertuğrul Gazi kıyafetiyle Türkiye'yi geziyor

Giresunlu olan 63 yaşındaki Hamza Çukur Giresun'dan yola çıktıktan sonraki 74. durağı Nevşehir oldu.

Giresunlu olan 63 yaşındaki Hamza Çukur Giresun'dan yola çıktıktan sonraki 74. durağı Nevşehir oldu.

63 yaşındaki Hamza Çukur isimli yaşlı adam Ertuğrul Gazi kıyafetleri ile Türkiye'yi gezerek illerde bulunan türbeleri ziyaret edip dua ediyor. 74.il olarak Nevşehir'e geldiğini ifade eden Hamza Çukur, "Ben felçli idim hastalığımdan kurtulduktan sonra tüm şehirleri gezerek burada bulunan türbeleri ziyaret ederek dua ediyorum" dedi.

63 yaşındaki Çukur, "Ben felç olmuştum ve yürüyemiyordum. Allah'ım beni yürüttüğü için türbeleri geziyorum. Nevşehir 74. ziyaret ettiğim şehir oldu. Bundan sonra da az bir şehrim kaldı. Sağlığım sıhhatim oldukça, ölmedikçe türbeleri gezeceğim, dua edeceğim" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin / İHA)