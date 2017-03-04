Ersun Yanal plaka dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında 61. galibiyetine ulaşarak 'plaka' dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında 61. galibiyetine ulaşarak 'plaka' dedi

Trabzonspor'da üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takım ile bu sezon farklı heyecanlar yaşıyor. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Gaziantepspor maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında 100. resmi maçını geride bırakan tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanan maçta Kardemeri Karabükspor'u karşısında 61. galibiyetini elde etti.



129 MAÇTA 61 GALİBİYET

Ligde 7 maçtır yenilmeyen Trabzonspor'da Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere Karadeniz ekibinin başında 129 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 61 galibiyet, 29 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Yanal yönetimindeki Trabzonspor, söz konusu dönemlerde 101 lig maçında 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer, kupada ise 24 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.



YANAL, EN ÇOK TRABZONSPOR'UN BAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulüp dışında A Milli Takımı, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Manisaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Denizlispor takımlarının başında görev yaptı. Ersun Yanal, bu takımlar içinde en çok bordo-mavili ekip ile sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor başında 129, Gençlerbirliği 86, Eskişehirspor 75, Ankaragücü 73, Manisaspor 58, Fenerbahçe 40, Denizlispor 42 ve A Milli Takım ile 9 kez sahaya çıktı.

(Gökmen Şahin/İHA)