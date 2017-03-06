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Ersun Yanal kendi rekoruna göz dikti
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Ersun Yanal kendi rekoruna göz dikti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine göz dikti. Akhisar Belediyespor maçında alınacak puan ya da puanlar, seriyi 11 maça çıkartacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine göz dikti. Akhisar Belediyespor maçında alınacak puan ya da puanlar, seriyi 11 maça çıkartacak.
Trabzonspor'da 3. kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk yarısında sergilediği performansın aksine ikinci yarıda farklı bir görüntü ortaya koyarak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 maçta yenilgi görmedi. Yanal, Karadeniz ekibinin başına geldiği ilk dönemde de Ligde ve Kupa'da 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

YANAL'IN, İLK DÖNEMDEKİ 11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2007-2008 sezonunun son bölümüyle, 2008-2009 sezonunun ilk bölümlerinde lig ve kupada üst üste oynadığı 11 maçta yenilmemişti. 2007-2008 sezonunun 31. haftasında 19 Nisan 2008'de Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek sezonu tamamladı. 2008-2009 sezonunda sezonunun başında ise Osmanlıspor'u (Ankaraspor) 2-0, Ankaragücü'nü 2-1 yendikten sonra Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, ligde Denizlispor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye Kupası'nda Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi. Daha sonra ligde Antalyaspor'u 3-2 ve Konyaspor'u da aynı sonuçla 3-2 yenerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

YANAL, KENDİ REKORUNU YAKALAYACAK
Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, sezona kötü başlasa da yapılan takviyelerle birlikte farklı bir görüntü sergilemeye başladı. 29 Aralık 2016'da kupada Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilmedi ve 10 maçlık seri yakaladı. Ligde Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı, Atiker Konyaspor'u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. Daha sonra ligde Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u da 1-0 yendikten sonra Aytemiz Alanyaspor'la 0-0, Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Ersun Yanal, Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'a deplasmanda kaybetmemesi halinde bu seriyi 11 maça çıkaracak ve Trabzonspor'un başındaki 11 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.
(Gökmen Şahin / İHA)

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