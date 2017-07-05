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'Ersun Yanal'ın takımında yer almanız için koşmanız gerekiyor'
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'Ersun Yanal'ın takımında yer almanız için koşmanız gerekiyor'

Trabzonspor'un yeni transferi Bongonda, Ersun Yanal'ın takımında yer almak için koşmak gerektiğini söyleyerek, 'Antrenmanlar maç koşullarına yakın yapılıyor ve bu da sizi iyi hazırlıyor. Hocanın oyun karakterini sevdim diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Bongonda, Ersun Yanal'ın takımında yer almak için koşmak gerektiğini söyleyerek, "Antrenmanlar maç koşullarına yakın yapılıyor ve bu da sizi iyi hazırlıyor. Hocanın oyun karakterini sevdim diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili takımın yeni transferi Bongonda, Macaristan kampında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye gelmeden önce daha önce Galatasaray'da futbol oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını dile getiren Bongonda, "Ayrıca Belçika'da yaşadığım yerde birçok Türk kalıyor ve çoğu Trabzonsporlu. Onlara düşüncelerini sordum. Kulüp ve Türkiye hakkında güzel şeyler anlattılar. Benim açımdan pozitif bir karar oldu" dedi.

"TAKIMIM İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"
Kaliteli bir ekip olduklarına vurgu yapan Bongonda, "Tabii ki sonuçta kaliteli bir ekibiz. Diğer oyuncular da dahil herkes kaliteli. Bu mücadele içinde en iyisini sahaya vereceğiz. Takımın en iyi yerde olması için çok çalışacağım" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETMEK"
Eğer kendini evinde gibi hissederse Trabzonspor'da uzun yıllar kalabileceğini belirten başarılı futbolcu, "Önemli olan burada kalırken, kendinizi evinizde gibi hissetmeniz. Belki burada 3-5 sene daha fazla kalabilirim. Bir oyuncu için önemli olan; kendi evinde gibi hissetmesi. Öyle hissetmeye devam edersem daha fazla kalabilirim" diye konuştu.
Bongonda, saha içinde 7-8-9 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynadığını da sözlerine ekledi.

"ERSUN YANAL'IN TARZINI BEĞENDİM"
Ersun Yanal'ın antrenman metodu hakkında da konuşan Bongonda, "Çok fazla süre geçirmedim. Tam olarak bir şey diyemeyeceğim. Ama en azından şunu söyleyebilirim, hocanın takımında olmak istiyorsanız koşmanız gerekiyor. Bu da çok iyi bir şey. Antrenmanlar maç koşullarına yakın yapılıyor, bu da sizi iyi hazırlıyor. Hocanın stilini, oyun karakterini sevdim diyebilirim. Takımında olmanız gerekiyorsa iyi çalışıp koşmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARDAN YOĞUN MESAJLAR ALDIM"
İmza atmadan 4-5 gün önce yoğun şekilde yoğun Trabzonsporlu taraftarlardan mesaj aldığını belirten deneyimli futbolcu, şunları söyledi:
"Hepsine teşükkür ediyorum. Bir kısmını cevaplayabildim. Sadece Türkiye'de değil yurt dışından, dünyanın her yerinden mesajlar geldi. Benim oynamamı çok istediler. Onlara çok teşekkür ediyorum."
(Mehmet Başaran /İHA)

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