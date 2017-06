Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı konuşması yayınlandı

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın öğrencileriyle soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmalarını yayınladı. Yanal'ın, Bursaspor maçında yaptığı motivasyon konuşmasına geniş yer verilirken, 'Şerefimize, namusumuza leke getirmeyelim arkadaşlar. Çıkalım işimizi yapalım' dediği görülüyor.

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın öğrencileriyle soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmalarını yayınladı. Yanal'ın, Bursaspor maçında yaptığı motivasyon konuşmasına geniş yer verilirken, "Şerefimize, namusumuza leke getirmeyelim arkadaşlar. Çıkalım işimizi yapalım" dediği görülüyor.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Bir sezon da böyle geçti. Ersun Hocamız öğrencilerini sezon boyunca böyle motive etti. Soyunma odasından 2016-2017 sezonunun kısa hikayesi" başlığıyla video yayınladı. Görüntülerde son haftalarda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un arasını açan son haftaki Bursaspor maçı öncesi Ersun Yanal'ın yaptığı konuşmaya geniş yer verildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan Akyazı'da bulunan yeni stadyuma geçiş sırasında da takımına önemli mesajlar verdi. Yanal, Avni Aker'deki son maç öncesi, "Trabzonspor'un 50 yıldır mücadele ettiği stadyumundayız. Bugün maalesef son günü, son maçımızı oynuyoruz. Buradan yeni stadyumumuza geçerek bizler tarihe geçiyoruz. Son maçını oynayan kişiler olarak tarihe geçiyoruz, bu önemli bir an. Bu önemli günü ve anı hep beraber güzel bir galibiyetle sonuçlandıralım. Trabzonspor'un tarihine ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde sonlandıralım. Saygıyla seyirci bizi alkışlasın biz seyirciyi alkışlayalım" ifadelerini kullandı.

Yanal, yeni stattaki ilk maç öncesi ise, "3 günde iki önemli tarih. Birisini kapatıyoruz birini açıyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Bugün bize nasip oldu. 3 günde iki önemli tarih, birini çok güzel kapattık birini de bugün hep beraber yeni bir sayfa ile galibiyetle başarılarla dolu bir yolculukla açmak için buradayız. Her şey bize bağlı biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız. Bu tarihi başlangıcın adımını atalım ve bundan sonra hep iyi şeyler olsun" dedi.



"BÜYÜK TAKIMIN OYUNCULARISINIZ"

Osmanlıspor ile deplasmanda oynanan mücadele öncesi Yanal, "Sizler sıradan bir takımın değil büyük takımın oyuncularısınız. Kendinize güvenin ve büyük takımın oyuncuları gibi çıkıp sahada mücadelenizi yapın. Biz Trabzonspor'uz. Biz diğer takımlardan farklıyız. Türkiye'de bu işi yapan 4 takımdan biriyiz. Biz her yerde sahaya çıktığımız her maçı kazanmak zorundayız" şeklinde konuştu.



KAYSERİSPOR MAÇI KONUŞMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı öncesinde de soyunma odasında takımına önemli mesajlar vererek, mücadele etmelerini istedi. Yanal, "Kimin ne yaptığı önemli değil, biz her maçı kazanarak gideceğiz. Çıkın mücadele edin sonuç garanti. Rakip düşme hattında ve sonuç bizim için çok önemli bir prestij. Biz oyunumuzu oynayalım, bize güvenenleri ve biz kendimize olan güvenimizi boşa çıkartacak hiç bir şey yapmayacağız yürekten inanıyoruz. Çıkalım ve başladığımızda rakip önce nereye geldiğini bir öğrensin. Ondan sonrası gelecektir" ifadelerini kullandı.



"ŞEREFİMİZE VE NAMUSUMUZA LEKE GETİRMEYELİM"

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında tartışmalara neden olan Trabzonspor - Bursaspor maçında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, maç öncesi ve devre arasında yaptığı konuşmalara geniş yer verildi. Yanal, futbolcularına yönelik yaptığı konuşmada, "Trabzonspor ile Bursaspor Trabzon'da 40 maç yaptı. Bu 41. maç ve sadece 1 kez mağlup oldu ve bugün ligi belirleme maçı. Kim olur ise olsun bizi ilgilendirmiyor. Bu işin sonucuna imza atacak takımız ve bu imzayı atmak zorundayız. Şerefimize, namusumuza leke getirmeyelim arkadaşlar. Çıkalım işimizi yapalım. Başımız dik önümüzdeki hedeflere bakalım. Herkes bugüne kadar büyük bir çaba gösterdi. Herkes büyük çabanın karşılığını aldı. Hepinizin emeği sağolsun, bugün de son noktayı koyalım. Alnımız açık güzel bir şekilde tatilimize gidelim" diye konuştu.



BURSASPOR MAÇI DEVRE ARASI

İlk yarısı 0-0 golsüz beraberlikle biten maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın devre arasında ise takımına coşkulu oynamadıkları için yüklendi. Yanal, "Coşkumuz yok. Coşkulu bir şekilde oynayamazsak işimiz içeride vallahi çok zor. Cezayı keserler ve iyi olmaz. Bu ayıp olur ve utanırız. Sıkılırız, yerin dibine gireriz. Ben bu duyguları hissediyorum. Biz Trabzonspor takımıyız ayıp olur utanırız. Karakterini ortaya koy. Her iyi şey unutulur sadece kötü hatırlanır. Karakteriniz için kendiniz için oynayın bu ikinci yarı farklı olacak bir 45 dakika oyundayız. Haydi beyler" diyerek takımını sahaya gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek üçüncü takım son hafta belirlenmiş, Trabzonspor evinde Bursaspor'a mağlup olunca; komşusu Çaykur Rizespor rakibi Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesine rağmen TFF 1. Lig'e düşmüştü.

(Gökmen Şahin / İHA)