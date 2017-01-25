Ersun Yanal ile kupada Trabzonspor'un yüzü gülmedi

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görevde olduğu dönemlerde Ziraat Türkiye Kupası'nda bir varlık gösteremedi. Yanal'lı Trabzonspor 3 kez gruptan çıkamadı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görevde olduğu dönemlerde Ziraat Türkiye Kupası'nda bir varlık gösteremedi. Yanal'lı Trabzonspor 3 kez gruptan çıkamadı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubunda Kızılcabölükspor ile Gümüşhanespor'un 1-1 berabere kalmasının ardından kupa macerası sona eren bordo-mavililer yarın sahasında Atiker Konyaspor ile prestij mücadelesi verecek. Bordo-mavililer için Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu olarak görülen Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde üst basamakları görmeden yine erken veda etti.



KUPADA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez kazanarak kupanın iddialı takımlarından biri olan Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde kupada istediği başarıları elde edemedi. Yanal'ın görev yaptığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında gruplardan çıkma başarası gösteremeyen Trabzonspor, 2014-15 sezonunda ise son 16 turunda elenmişti. Bu sezon ise bordo-mavililer Ersun Yanal yönetiminde yine gruplardan çıkma başarası gösteremeyerek, kötü bir performans sergiledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönem olan 2007-2008 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Manisaspor ve MKE Kırıkkalespor'un yer aldığı B Grubu'nu 6 puan ile 3. sırada tamamlamıştı ve kupaya veda etmişti.

2008-2009 sezonunda bordo-mavililer, Yanal yönetiminde yine gruptan çıkma başarası gösteremedi. Beşiktaş, Antalyaspor, Gaziantepspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı A Grubu'nda yer alan bordo-mavililer elde ettiği 4 puan sonrası A Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak bir üst tura çıkamadı.



GRUPTAN ÇIKTI AMA İLK MAÇTA ELENDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına ikinci kez geldiği 2014-15 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor, Keçiörengücü ve Akhisar Belediyespor'un yer aldığı grubu 12 puan ile lider tamamladı. Yanal yönetiminde ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösteren Trabzonspor, hemen ardından Sivasspor ile oynadığı son 16 turunda ise rakibine 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.



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Bu sezon ligde beklediğini bulamayan ve Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden bordo-mavililer büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kızılcabölükspor ile Gümüşhanespor'un 1-1 berabere kalmasının ardından Trabzonspor, H Grubunu 3 sırada tamamlayarak kupa defterini kapattı. Karadeniz ekibi yarın sahasında konuk edeceği Atiker Konyaspor karşısında prestij mücadelesi verecek.

(Gökmen Şahin/İHA)