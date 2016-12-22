Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi sağduyu çağrısı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi sağduyu çağrısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğu günlerde yan yana, omuz omuza süreci geçirmeleri gerektiğini belirterek, Fenerbahçe maçında sağ duyulu hareket ederek tribünlerin provokasyonlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğu günlerde yan yana, omuz omuza süreci geçirmeleri gerektiğini belirterek, Fenerbahçe maçında sağ duyulu hareket ederek tribünlerin provokasyonlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, ligde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kızılcabölükspor maçının değerlendirmesini yaparken 26 Aralık Pazartesi günü sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı öncesinde ise sağduyu çağrısında bulundu.

Yanal, bu tür maçların iki türlü zorluğu olduğunu belirterek, "Aynı kategoride oynamayan iki takımın karşılaştığında direncini kırmak ve oynama arzusunun da yüksek olması gerekiyor. Gümüşhanespor maçında bunu yaşadık. Takım olmak meşakkatli iş. Buna sonuçların yardım etmesi, oyuncuların kişisel özellikleri ve birçok şeyin katılması gerekiyor. Kulübün fiziksel şartlarının da bu konuda yükselmesi biraz zaman alıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bugün kazandık. Devre arası öncesi iki maçımız kaldı. Sonrasında transfer dönemi yaşayacağız. Bizi zor günler bekliyor. Genç oyuncularımızın hazır olmaları gerekiyor. Bunun için de çabaya ihtiyaç var. Günün şartlarına uyum sağlamalı, takımdaki oyuncular ve taraftar tarafından onları desteklemeli. Bu sıcaklığı görüyorum. Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Mustafa Yumlu da Trabzonlu. Bu kadar çok yerli oyuncuyu Kayseri'de, Samsun'da ya da bir başka yerde göremiyorsunuz. Bizim kadromuzda 11-12 oyuncu burada yetişti. Bu çok önemli. Oyuncular sadece ellerini değil zaman zaman bedenlerini de taşın altına sokuyor. Mustafa Akbaş'ın kafa tasında üç kırıkla 90 dakikayı tamamlaması bir risk. Bazen taraftarlarımız bizi izlerken çok mutlu olmuyorlar ama biz oyuncuların yüreğiyle, ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz. Bugün herkes elini taşın altına koyabilecek kadar yürekli ve cesur" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncularımız geliyor"

Genç oyuncuların performansına değinen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç oyuncularımız geliyor. Kadromuzda birkaç tane var. Altyapıdan da geliyor ama biraz zamana ihtiyaç var. Uzun vadede düşünmek gerekiyor. Abdülkadir'in önünde çok büyük bir zaman dilimi var. Ama Yusuf Yazıcı neredeyse yaklaştı, geliyor. Mücadeleye karakter ve teknik olarak hazır olmalı. Umarım bir an önce bu süreci yaşar"

"Provokasyondan uzak durmalıyız"

Yanal, önlerindeki süreçte sıkıntılı günlerin kendilerini beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte bizi sıkıntılı günler bekliyor. Bunun içinde sabır ve sükunete ihtiyacımız var. Uzun zamandır oynadığımız maçlara saygı duruşuyla başlıyoruz. Çok kaybımız var, üzülüyoruz. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbolun barış dilini kullanarak teröre gönderme yapıyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. En azından burada kardeşçe ellerimizi birbirine uzatalım ve barış içinde olalım. Futbolun dilinde barış ve kardeşliğe el uzatalım. Oynayacağımız Fenerbahçe ya da rakibimiz kim olursa olsun bu kardeşliği sürdürelim. Birbirimizi çukura düşürmeye, tuzak kurmaya, hile yapmaya gerek yok. Zaten düşmanlarımız fazlaca tuzak kuruyor. Yan yana, omuz omuza bu süreci geçelim. Sahada her şey olabilir. Kim kimi yeniyorsa oyunun kuralları içerisinde sonuna kadar mücadele edelim. Ben de, futbolcu da, rakibimiz de kazanmak isteyecek. Oyunun son düdüğü çaldığında kimse birbirinin burnunu kanatmasın, onurunu kırmasın, kalbini incitmesin. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Sağduyulu olalım. Tribünleri provokasyondan uzak olmaya davet ediyorum. Ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var. El ele fotoğraf vurmaya ihtiyacımız var. Burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Yeneriz, yeniliriz dünyanın sonu değil. 3-5 sene içinde bir çok olay yaşandı ama bundan hiç kimse karlı çıkmadı. Hem futbol hem de imaj ve takımlar kaybetti."

Yanal, Yusuf Yazıcı'nın başka bir kulübe transferiyle ilgili soruya ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
2 grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Sakarya'da FETÖ'dan iki hakim bir savcı tutuklandı
FETÖ operasyonunda 2 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
FETÖ'den tutuklu 9 öğretmen tahliye edildi
Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
El Nusra'dan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş açıklaması
El Nusra'dan suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş açıklaması
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Putin açıkladı! Karlov'un koruması neden yoktu
Putin açıkladı! Karlov'un koruması neden yoktu
Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist
Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
2 grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı: 6 yaralı
2 grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Sakarya'da FETÖ'dan iki hakim bir savcı tutuklandı
Sakarya'da FETÖ'dan iki hakim bir savcı tutuklandı
FETÖ operasyonunda 2 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
FETÖ operasyonunda 2 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
FETÖ'den tutuklu 9 öğretmen tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu 9 öğretmen tahliye edildi
Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
Soba zehirlenmesinden bir kişi öldü
Soba zehirlenmesinden bir kişi öldü
Taksicilerden teröre tepki
Taksicilerden teröre tepki
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı Tokat'a getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı Tokat'a getirildi
Giresunspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
Giresunspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı karısını öldürdü
Tartıştığı karısını öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English