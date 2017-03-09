Errick McCollum, yeniden Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Errick McCollum ile sezon sonuna dek prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Errick McCollum ile sezon sonuna dek prensip anlaşmasına vardı. 2015-16 sezonunu Eurocup şampiyonluğu ile noktalayan Galatasaray Odeabank'ta sezon MVP'si seçilen Errick McCollum yuvaya döndü. Errick McCollum, EuroLeague'de transfer sezonunun kapanması sebebiyle Spor Toto Basketbol Ligi'nde forma giyebilecek.
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