'Erol Taş taşlandı, Coşkun tepki gördü ama...'

Yeşilçam'da oynadığı rollerden dolayı insanlardan hiçbir tepki almadığını aktaran ünlü oyuncu Nuri Alço, 'Baktığımız zaman Erol Taş taşlandı, Coşkun aynı şekilde tepki gördü ama benim için aynı şey olmadı' dedi.

Yeşilçam'da oynadığı rollerden dolayı insanlardan hiçbir tepki almadığını aktaran ünlü oyuncu Nuri Alço, "Baktığımız zaman Erol Taş taşlandı, Coşkun aynı şekilde tepki gördü ama benim için aynı şey olmadı" dedi.

Elazığ'da düzenlenen 10. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali'ne katılmak için kente gelen ünlüler Sivrice'yi gezdi. Ünlü isimlerden Nuri Alço, Fatih Doğan, Necip Sarıcı, Biket İlhan, Engin Çağlar, Sivrice ilçesinde hayranları ile buluşup fotoğraf çektirdi. Daha sonra Hazar Gölü'nde tekne turu yapan ünlüler doğanın tadını çıkarttı.

Elazığ'ın şirin bir memleket olduğunu belirten Nuri Alço, "Hazar Gölü süper. Burada tekne turu, kayak sporları yapılabiliyor. Burası yemyeşil bir alan ve doğanın içindeyiz. Elazığ tarih kokan bir şehir. İnsanlar doğudan korkuyor ama korkulacak bir yer değil. Doğu deyip geçilmemesi lazım, buralar cennet gibi" dedi.



'BİR YARGIÇ, EMNİYET MÜDÜRÜ VEYA BABACAN BİR BAŞSAVCI ROLÜNDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Yeşilçam'da oynadığı rollerden dolayı vatandaşlardan nasıl tepki aldığının sorulması üzerine Nuri Alço, "Ben Yeşilçam'da oynadığım rollerden dolayı hiçbir tepki almadım. Nereye gidersem vatandaşlar yoğun bir ilgi gösteriyor. Ben oynadığım rollerle çok güzel mesajlar vermişim. Gençlere uyuşturucu batağına düşmemeleri ve İstanbul'a gittiklerinde kötü yollara düşmemeleri için örnek olmuşum. Ondan dolayı çok mutluyum. Baktığımız zaman Erol Taş taşlandı, Coşkun aynı şekilde tepki gördü ama benim için aynı şey olmadı. Şu anda ise değişik bir rolde oynamak istiyorum. Bir yargıç, emniyet müdürü veya babacan bir başsavcı rolünde oynamak istiyorum" diye kaydetti.



"BİR HAYAT ARKADAŞIMIN OLMASINI İSTİYORUM"

Yalnız yaşadığını vurgulayan Alço, "Bir hayat arkadaşımın olmasını istiyorum. Fazla yaşlanmadan biriyle mutlu şekilde yaşamak istiyorum. Beni taşıyabilecek bir insan arıyorum. İnşallah bu yıl şansıma böyle biri karşıma çıkar. Ben yalnız da yaşasam da hiçbir zaman yanlış bir yolda olmayan tek başıma idare eden biriyim. Ama insanın canı ev yemekleri istiyor. Onun için de Eskişehir'e ailemin yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Sivrice'de doğa gezisine katılan ünlü oyuncu Fatih Doğan ise "Sivrice'de tekne gezisi yaptık. Sivrice'de harika bir göl manzarası var. Elazığ cennet gibi. Ben Elazığ'dan olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

(Yunus Özhanlı / İHA)