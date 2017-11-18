Erol Evgin: Türkiye'nin yarısı atıl vaziyette evde börek açıyor

Sanatçı Erol Evgin, Türkiye'de kendisini en rahatsız eden şeyin cehalet olduğunu söyledi.

ÜLKENİN YARISI ATIL VAZİYETTE EVDE BÖREK AÇIYOR

Ülkenin yarısının evde atıl vaziyette börek açtığını ifade eden Evgin, cehalet probleminin çözülmesi durumunda birçok problemin çözülebileceğini sözlerine ekledi.

"15 YIL İÇİMİZE KAPANIP..."

Posta gazetesine konuşan 70 yaşındaki Erol Evgin, "Türkiye'nin en temel problemi cehalet. Cehaleti çözdüğümüz zaman bu topraklarda her şeyi halledebiliriz. Yapılması gereken belli: 15 yıl içimize kapanıp, çağdaş eğitime yatırım yapmak... Cehalet olmasa trafikte binlerce kişi ölmez. Her yaz yüzlerce orman yanmaz. Kadına şiddet biter. Cinsellik sevgiyle buluşur. Kadınlar bu ülkenin yarısı. Ülkenin yarısı, atıl vaziyette evde börek açıyor, başka da bir şey yapmıyor.

"CEHALET KALKARSA DEMOKRASİ GELİR"

Bu cehaleti ortadan kaldırırsak ülkeye demokrasi, insan hakları gelir. Ama sırf bu olmasın diye cehalete prim verenler var. “Ben cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) daha çok güveniyorum” diyerek bazıları maalesef cehaletten besleniyorlar." ifadelerini kullandı.