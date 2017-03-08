Erol Evgin kadınlar için söyledi

Beşiktaş Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği Erol Evgin konseri yoğun ilgi gördü. Kadınlar gece boyu Erol Evgin'in en güzel şarkılarıyla müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

Beşiktaş Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği Erol Evgin konseri yoğun ilgi gördü. Kadınlar gece boyu Erol Evgin'in en güzel şarkılarıyla müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

Beşiktaş Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği Erol Evgin konseri Mustafa Kemal Merkezi(MKM)'de gerçekleştirildi. Beşiktaşlı kadınlarla İstanbul'un her ilçesinden gelen kadınları bir araya getiren konserde Erol Evgin gece boyu en güzel şarkılarını seslendirerek müzik ziyafeti yaşattı. Hep bir ağızdan Erol Evgin şarkıları söyleyen kadınlar keyifli dakikalar yaşadı. Mustafa Kemal Merkezinde gerçekleştirilen bu özel konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, eşi Özlem Hazinedar, sivil toplum kuruluşları(STK), kadın örgütleri, Rotary Kulübü, Alzheimer Derneği, Epos7 Derneği, Mikader Derneği üyeleri ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı. Yaklaşık bin kişilik salon dolup taşarken salon dışına ekran kurularak sandalyeler atıldı.



"GÜCÜMÜZÜN FARKINDA OLALIM"

Programda açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın eşi Av. Özlem Hazinedar "Ne Olacak Şimdi" filminden kesitler izletti. Filmdeki sahnelerden örneklerle konuşmasını Özlem Hazinedar'ın yaptığı kadınların toplumdaki yerinden söz ederek, "Bizleri insan türünün eksikli bireyleri gibi algılayamayacaklarını öğreteceğiz. Bizlere kadın olduğumuz için değil sadece insan olduğumuz için zorbalık yapamayacaklarını hatırlatacağız. Önce evimizden, oğullarımızdan erkek kardeşlerimizden başlayarak bunu yapacağız. Eminim kocalarımız hayat arkadaşlarımız ve sadece eşimiz değil eşitlerimizde arkadan gelecektir. Unutmayalım ki bu toplumun yarısı kadın, diğer yarısını da bir kadın doğurdu. Gücümüzün farkında olalım" dedi.



"KURTULUŞ MÜCADELESİNDE KADINLAR ERKEKLERDEN YARIM ADIM GERİ KALMADI"

CHP Genel Başkan yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Türk kadının tarihteki yerine yönelik yaptığı konuşmada, "1923 yılında bizim kadınlarımız o Kuvayı Milliye ruhuyla tüm kurtuluş mücadelesinde erkeklerden asla yarım adım bile geri kalmadı. Bizim kadınlarımız duruşuyla eğitimiyle görgüsüyle Avrupalı kadınlardan çok daha iyisine layıktır diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesiyle, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle beraber ki, o koridorda da çok mücadele edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen gecede dur durak bilmeyen eğlence gecenin ilerleyen saatlerine dek devam etti.

(Caner Sönmez /İHA)